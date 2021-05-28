Гороскоп на 11 ноября: Девам пора вырваться из рутины, а Львам нужно ловить удачу за хвост

Овен

Сегодня Овнов ждут сюрпризы. Какие-то события, новости или встречи нарушат привычную рутину, заставят изменить планы. Но перемены будут приятными и немного хаоса не повредит. Тем более, это откроет новые дороги и возможности.

Телец

Сегодня Тельцы оказываются в нужное время в нужном месте. День полон новых знакомств, незапланированных и неожиданных. Если Тельцы будут полностью открыты для общения, то есть шанс встретиться с человеком, который изменит жизнь.

Близнецы

Представители данного знака сегодня смогут провести сложные переговоры, поставить точку в давнем конфликте. Есть шанс заручиться поддержкой или просто завести приятное знакомство.

Рак

Раки смогут завоевать весь мир! Представители данного знака сегодня способны на многое. Энергия не будет знать границ. Любые проблемы решаются легко и быстро. Нужно использовать эту возможность.

Лев

Звезды предоставляют Львам много удачных шансов, но всеми они смогут воспользоваться. Дело в том, что сегодня данный знак зодиака имеет расслабленный и медлительный настрой, поэтому на некоторые моменты он просто не успеет среагировать. Чтобы схватить удачу за хвост, нужно включиться в происходящее.

Дева

Девам нужно выйти за рамки ограничений. Это позволит понять, что жизнь намного ярче и интереснее. Повседневные дела лучше отложить. Насладитесь этим моментом по полной. Вы сможете вырваться из привычной суеты, а это поможет взглянуть на многие вещи свежим взглядом.

Весы

Весы сегодня — душа компании. Это поможет обзавестись новыми полезными связями. Представители данного знака сегодня находятся в центре внимания и с легкостью находят подход к любому человеку. Не упускайте этот шанс.

Скорпион

Сегодня сила Скорпиона – в близких людях, готовых его поддержать. Не стесняйтесь обратиться за помощью к друзьям и родственникам, они не откажут. Будьте искренни с теми, кто вам дорог, и они во всем пойдут вам навстречу.

Стрелец

Стрелец сегодня полон деятельной энергии, так что не заметить его метаний окружающим будет просто невозможно! Придется потерпеть, пока Стрелец не приведет свои растрепанные мысли и чувства в порядок.

Козерог

Козерога ждет сюрприз – в первую очередь, в финансовом плане. Как и любой сюрприз, он не обязательно должен быть со знаком «плюс». Премия, прибыль, отданный долг, проигрыш или ненужная покупка – стоит приготовиться к любым неожиданностям.

Водолей

Водолей готов заразить энтузиазмом кого угодно, делясь со слушателями свежими идеями и планами и вдохновляя их на новые дела. Так что сегодня они без труда может заручиться поддержкой любых своих проектов и планов.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит рваться на первые роли, это у них все равно не получится. Им будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое. Если Рыбы захотят продвинуться вперед, то самое разумное – делать это на пару с кем-то.