Народные приметы на 12 ноября подскажут, следует ли готовиться к скорому началу периода морозов

Ноябрь характеризуется первыми стабильными морозами, приметы подскажут, когда именно столбик термометра опустится ниже нулевой отметки.

Следует отметить, что поверья составлялись на основе результатов наблюдений за природой без систематического научного подхода и без применения специальных технических устройств. В связи с этим к подобной информации следует относиться сдержанно, не доверять ей безоговорочно.

Приметы предвещают наступление морозного периода при условии осадков в виде снега в двенадцатый день ноября.

Несколько веков назад рыбаки и охотники праздновали свой профессиональный праздник 12 ноября. В тот исторический период рыбалка и охота для всех были видами профессиональной деятельности, а не хобби.