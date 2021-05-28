В Ардатове был остановлен автомобиль, на кузове которого имеются признаки уничтожения идентификационного номера

В Ардатове сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, на кузове которого имеются признаки уничтожения идентификационного номера.

Утром 11 ноября неподалеку от дома № 45, расположенного по адресу – улица Полевая, сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» был остановлен автомобиль марки ВАЗ-210610. За рулем транспортного средства находился 64-летний гражданин. На кузове машины стражами порядка были обнаружены признаки уничтожения идентификационного номера.

Для дальнейшего разбирательства водитель и транспортное средство были доставлены в ММО МВД России «Ардатовский».

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Источник: гибдд.рф