В Мордовии после вмешательства прокуратуры были лишены водительских удостоверений граждане, страдающие психическими заболеваниями

Прокуратурой Большеберезниковского района были обнаружены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Были выявлены два местных жителя, которые состоят на учете в медицинском учреждении с диагнозом «Олигофрения», что является препятствием к управлению транспортными средствами, но при этом имеют водительские удостоверения.

Прокуратурой района в суд было направлено два заявления о прекращении действия прав управления транспортными средствами упомянутыми лицами. Требования прокуратуры района судом были удовлетворены.

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Источник: epp.genproc.gov.ru