В Мордовии прокуратура поспособствовала погашению задолженностей по зарплате на общую сумму, превышающую 480 миллионов рублей

Прокуратурой Мордовии проводятся надзорные мероприятия по защите прав граждан на вознаграждение за труд.

За первые 10 месяцев текущего года прокуратурой республики было выявлено 2876 нарушений в указанной сфере. В целях их устранения было принесено 82 протеста, в суд направлено 1620 заявлений, внесено 237 представлений.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности было привлечено 196 лиц.

Принятые меры поспособствовали погашению задолженности по заработной плате в республике на общую сумму в размере 488 млн рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru