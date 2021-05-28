В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошли занятия, посвященные организации охраны учреждений и конвоирования осужденных

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии были проведены практические занятия, посвященные организации охраны учреждений УИС, а также организации конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу.

В занятиях были задействованы слушатели младшего и среднего начальствующего состава.

Практическая помощь в проведении занятия была оказана отделом охраны исправительной колонии № 2 и отделом по конвоированию УФСИН России по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.gov.ru