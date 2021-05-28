В Мордовии автомобилисты могут применить QR-код вместо бумажного документа

В Мордовии автовладельцы имеют возможность предъявлять инспекторам ГИБДД для проверки цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода вместо бумажного документа.

Новое приложение линейки «Госуслуги.Авто» доступно для скачивания на смартфоны, в нём можно хранить электронный образец документа.

Сотрудники полиции проверяют электронные документы с помощью мобильных устройств с установленным на них сертифицированным программным обеспечением.

При этом использование мобильного приложения не отменяет обязанности водителей иметь при себе регистрационные документы на транспортное средство в оригинальном виде.

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Источник: 13.мвд.рф