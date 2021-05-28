В Мордовии прокуратура зафиксировала факт проведения незаконной проверки в отношении представителя бизнеса

Исполняющим обязанности прокурора Мордовии Александром Ивановым в отношении министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования республики Алексея Ларькина было возбуждено дело об административном правонарушении в связи с проведением незаконной проверки в отношении представителя бизнеса.

Было установлено, что указанным министерством при отсутствии сведений о причинении вреда окружающей среде была проведена внеплановая документарная проверка в отношении юридического лица, осуществляющего добычу общераспространенных полезных ископаемых.

Также было внесено представление, требующее признать результаты незаконно проведенной проверки недействительными.

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Источник: epp.genproc.gov.ru