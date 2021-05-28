Специалисты отдела государственного ветеринарного надзора по Мордовии в октябре составили 48 протоколов об административных правонарушениях

В октябре 2021 года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора по Мордовии было оформлено 48 протоколов об административных правонарушениях.

Известно, что 16 протоколов было оформлено за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил.

За нарушение изготовителем и продавцом требований технических регламентов было составлено восемь материалов.

Один материал был составлен за невыполнение изготовителем проверки достоверности полученной информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов.

Три протокола специалисты оформили в связи с невыполнением в установленный срок законных требований лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора.

Ещё 20 материалов было составлено за неуплату административного штрафа в срок.

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Источник: ursn-rm.ru