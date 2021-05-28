В Саранске оштрафовали мужчину, который с помощью видеорегистратора следил за своей женой

В Саранске был оштрафован ревнивец, следивший за женой.

Некоторое время назад 63-летний житель Саранска, терзаемый муками ревности, решил установить плотный контроль над ходом жизнедеятельности своей жены. С этой целью горожанин вмонтировал компактный видеорегистратор в мягкую игрушку, дабы в постоянном режиме следить за супругой.

Спустя некоторое время женщина обнаружила упомянутое устройство, после чего обратилась в полицию.

Суд избрал в отношении горожанина, который не смог совладать со своей ревностью, меру наказания в виде штрафа размером 60 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru