В Саранске уроженца Дубенского района осудили за кражу ювелирных изделий у гражданской жены

В Саранске был вынесен приговор суда в отношении уроженца Дубенского района, обвиняемого в краже ювелирных изделий у гражданской супруги.

В декабре минувшего года 32-летний уроженец указанного района находился в квартире своей гражданской жены, проживающей в Саранске. Мужчина обратил внимание на шкатулку с драгоценностями, которая возбудила в нём преступный интерес. Преступник решил по частям похищать ювелирные украшения, дабы сожительница не заметила факт злодеяния.

В течение недели злоумышленник похитил несколько ювелирных изделий общей стоимостью более 180 тыс. рублей, которые сдал в ломбард.

Похищение изделий упомянутой категории представляет для уроженца Дубенского района особый интерес, о чём свидетельствуют два факта из его криминальной биографии. В Ярославле мужчина в храме похитил ювелирные украшения с иконы, а в Саранске он ранее украл имущество из церковных лавок.

Суд приговорил преступника к 2 годам и 9 месяца лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф