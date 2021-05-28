В одной из колоний Мордовии был установлен аппарат для производства мороженого

В исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Мордовии был установлен аппарат для производства мягкого мороженого.

Речь в данном случае идет о настольном фризере.

Сотрудники исправительного учреждения и осужденные теперь имеют возможность попробовать мороженое трех видов.

Производительность машины для приготовления мороженого составляет 25 литров в час.

Данное мороженое пользуется большим спросом и поставляется в другие учреждения, подведомственные УФСИН России по Мордовии.

Также читайте о том, что на прошлой неделе в Мордовии прошел турнир по шахматам, участниками которого стали осужденные.

Источник: 13.fsin.gov.ru