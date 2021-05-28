В одной из колоний Мордовии был установлен аппарат для производства мороженого

В исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Мордовии был установлен аппарат для производства мягкого мороженого.
Речь в данном случае идет о настольном фризере.
Сотрудники исправительного учреждения и осужденные теперь имеют возможность попробовать мороженое трех видов.
Производительность машины для приготовления мороженого составляет 25 литров в час.
Данное мороженое пользуется большим спросом и поставляется в другие учреждения, подведомственные УФСИН России по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.gov.ru