Гороскоп на 16 ноября: Овнам лучше не рисковать, а Девы захотят изменить жизнь

Овен

Звезды советуют не рисковать. Лучше откажитесь от каких-либо экспериментов. Выбирайте проверенный путь и избегайте спешки. Также сегодня кто-то может обратиться к вам за помощью, отказывать не стоит. Это поможет укрепить связи.

Телец

Сегодня стоит проявить инициативу, чтобы не упустить отличные возможности. Также звезды приготовили для вас несколько сюрпризов. В личной жизни все складывается отлично. Ваш партнер раскрывается с хорошей стороны.

Близнецы

День порадует приятными моментами. Главное — разглядеть их за чередой разных проблем. Но сегодня вам все по плечу, не бойтесь браться за дела. Не стоит в этот день просить кого-то о помощи – скорее всего, вам окажут медвежью услугу.

Рак

Вам стоит обратить внимание на свое здоровье. Различные хронические болезни могут дать о себе знать. Позаботьтесь о себе, отдохните. Сейчас это необходимо. Кроме того, вам предстоит серьезный разговор, который может закончиться разрывом отношений.

Лев

День будет плодотворным. Проявляйте инициативу и активность, если хотите приблизиться к своим целям. Но доверять окружающим сегодня не стоит. Держите свои мысли при себе, иначе недоброжелатели могут использовать информацию против вас.

Дева

Сегодня весь день вы будете думать о деньгах. И это хорошо — таким образом вы сможете понять, как заработать больше. Возможно, вы захотите что-то кардинально поменять в своей жизни. Но стоит повременить – сейчас не лучшее время.

Весы

Посмотрите на вещи с другой стороны. Возможно, вы откроете для себя что-то новое. Какие-то новости помогут показать вам истинную суть людей. И не всегда это будет приятно. Некоторые перемены в этот день зададут новый темп жизни, расшевелят вас.

Скорпион

Отдавайтесь работе без остатка – это поможет вам продвинуться по карьерной лестнице сразу на несколько ступеней. А вот со здоровьем могут возникнуть проблемы. Поэтому позаботьтесь о себе.

Стрелец

Не хватайтесь за то, что вам не по плечу, оценивайте свои силы правильно. Также стоит чаще задавать вопросы не только другим, но и самому себе – ответы на них может дать внутренний голос.

Козерог

Сегодня вы достаточно вспыльчивы. Старайтесь сохранять самообладание, чтобы не испортить отношения с дорогими вам людьми. Не стоит в этот день притягивать к себе перемены – вместе с ними в вашу жизнь войдут и серьезные проблемы.

Водолей

Плохое настроение будет следовать за вами по пятам. Но старайтесь держать себя в руках и не срываться на окружающих. А вот откровенничать сейчас не стоит – можно рассказать свои секреты совсем не тому человеку.

Рыбы

Не стоит откровенничать, рассказывать кому-либо свои секреты – скорее всего, собеседник не сохранит ваши тайны. Не стоит верить и обещаниям – давший их вряд ли сдержит свое слово. Но полезно прислушиваться к новостям и информации, ведь они в этот день могут изменить вашу жизнь в корне.