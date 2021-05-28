Житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в использовании поддельного медицинского заключения

В Ичалковском районе местный житель, обвиняемый в причастности к деятельности по фальсификации документов, предстанет перед судом.

В первые дни осени 64-летний житель указанного района республики обратился в Госавтоинспекцию. Мужчина планировал получить водительское удостоверение. При этом ранее данный гражданин был лишен указанного документа в связи с фактом пьяного вождения.

Сдав экзамен на знания ПДД, мужчина предъявил инспектору ДПС медицинское заключение. У последнего подлинность документа вызвала сомнения. В итоге оказалось, что 64-летний гражданин самостоятельно внес изменения в медицинское заключение.

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Источник: 13.мвд.рф