Житель Мордовии, который убил знакомого во время ссоры, пойдет под суд

В Чамзинском районе ссора из-за малозначительного повода стала причиной убийства мужчины.

В деревне Александровка указанного района вечером, 3 сентября текущего года, 39-летний мужчина, будучи пьяным, поссорился со своим 46-летним знакомым. Словесная перепалка произошла из-за повода, который не является достаточным для выяснения отношений на повышенных тонах в крайне агрессивном ключе. Закончился данный конфликт не примирением сторон, а смертью старшего участника ссоры, которого ударил ножом в живот оппонент.

Преступление было совершено в доме жителя упомянутой деревни, у которого в тот день проводила время компания, состоявшая из нескольких человек.

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Источник: mordovia.sledcom.ru