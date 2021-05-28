Житель Кадошкинского района подозревается в краже продуктов из частного дома

В Кадошкинском районе местный житель был уличен в похищении продуктов из частного дома.

В ночное время суток 56-летний житель указанного района, взломав навесной замок, проник в частный дом, откуда похитил продукты питания и спиртные напитки общей стоимостью 5 тыс. рублей.

Свою вину мужчина не отрицает. Что стало мотивом совершения преступления, связанного с кражей еды и алкогольных напитков, не сообщается. Не исключено, что в данном случае действия связаны с крайней нуждой. Ранее гражданин уже допускал нарушения закона.

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Источник: 13.мвд.рф