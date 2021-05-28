В Саранске задержали автомобилиста, перевозившего без сопроводительных документов инструменты

В Саранске был задержан автомобилист, который перевозил без сопроводительных документов инструменты.

Утром 15 ноября сотрудниками Госавтоинспекции на улице Осипенко был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21124. В багажном отделении транспортного средства находились электроинструменты. При этом у 34-летнего водителя автомобиля не было сопроводительных документов на данные инструменты.

Для дальнейшего разбирательства водитель и транспортное средство были доставлены в ОП № 1 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф