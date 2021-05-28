Гороскоп на 17 ноября: Водолеям нужно отстаивать границы, а Львам нужен отдых

Овен

Займитесь решением старых проблем. Но рассчитайте свои силы и не хватайтесь за все сразу. Не поддавайтесь негативному настроению. Также звезды предостерегают от необдуманных трат. Лучше сохранить деньги, в будущем они вам пригодятся.

Телец

Старайтесь не идти на поводу у эмоций и держите себя в руках. Все новые начинания лучше отложить на другой день. Не принимайте важных решений. Лучше сконцентрируйтесь на чем-то, что вас расслабляет и успокаивает. Это поможет избавиться от стресса.

Близнецы

Не давите на окружающих, если хотите добиться желаемого. Сегодня вам лучше использовать тактику комплиментов и разговоров по душам. Старайтесь избегать выяснения отношений, есть риск совершить серьезную ошибку.

Рак

Эмоции рушат все планы – вы не можете контролировать себя, и от этого страдают ваши связи и работа. Старайтесь меньше общаться, чтобы не испортить с кем-либо отношения. Риски сегодня могут отобрать у вас что-то ценное, так что экспериментируйте реже.

Лев

Сделайте паузу и найдите минуты для отдыха. Иначе велик риск, что вы будете чувствовать себя как выжатый лимон. Избегайте рисков. Ищите компромиссы и прислушивайтесь к собеседникам. Это поможет наладить связи.

Дева

Планировать как можно меньше дел – отличная идея. Чем больше вы делаете сегодня, тем хуже себя чувствуете. Тем более что успеть все в этот день явно не получится. Будет много конфликтный моментов, и чтобы ни с кем не поругаться, меняйте темы быстрее и много шутите.

Весы

Не решайте большие проблемы в одиночку, попросите помощи у друзей и близких. Они обязательно найдут выход из непростой ситуации. А пот разговоров по душам лучше избегать. Это может закончиться скандалом.

Скорпион

Смело рвите отношения, если они для вас ничего не значат, а вот с близкими людьми стоит поговорить и попытаться встать на их место. Двигайтесь по накатанной и реже экспериментируйте – это поможет сохранить что-то очень ценное.

Стрелец

Откажитесь от того, что уже не приносит пользы. Только не разрывайте связи, они могут еще пригодиться. Обязательно благодарите за помощь и будьте дружелюбны – от этого зависит ваше будущее.

Козерог

Сегодня вы запаздываете с реакциями, и от этого может пострадать карьера. Так что чаще спрашивайте совета у близких – возможно, они подскажут верный путь и вариант. Тревожность сегодня может испортить настроение. Старайтесь не реагировать остро.

Водолей

Отстаивайте свое мнение и личные границы – сегодня многие попытаются зайти за них. Но осторожнее относитесь и к чувствам других людей – это поможет вам сохранить отношения. Экспериментировать в работе не стоит, это может обернуться проблемами и неприятностями.

Рыбы

Вы на подъеме и работаете на высоких оборотах. Но не бегите так быстро, старайтесь замечать мелочи и исправлять даже самые несерьезные ошибки. Подходите к задачам творчески, не бойтесь проявлять фантазию – начальство точно это оценит.