Полицейские задержали жителя Самары, подозреваемого в совершении преступлений на территории Мордовии

Был задержан житель Самары, подозреваемый в совершении преступлений на территории Мордовии.

В начале октября текущего года 23-летний житель Самары, воспользовавшись услугами онлайн-сервиса по поиску попутчиков, прибыл в Саранск. В ночное время суток молодой человек проник внутрь нескольких торговых точек, расположенных в юго-западной части города. В данных заведениях парень похитил выручку из кассовых аппаратов. Общая сумма ущерба составила 140 тыс. рублей.

Затем молодой человек покинул территорию Мордовии. Спустя некоторое время стражи порядка задержали парня в Татарстане при попытке совершения противоправного действия аналогичного характера.

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Источник: 13.мвд.рф