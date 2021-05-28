Полицейские предупреждают жителей Мордовии о мошенниках, действующих под предлогом сбора средств на лечение ребенка

Сотрудники полиции предупреждают жителей Мордовии о том, что в настоящее время в регионе орудуют мошенники, которые похищают деньги под предлогом сбора средств на лечение ребенка.

В социальных сетях распространяется информация об оказании на благотворительной основе помощи семье из Ичалковского района, в доме которой во время пожара, произошедшего в сентябре текущего года, погибли трое детей, а ещё один ребенок серьезно пострадал, вследствие чего ему требуется курс лечения.

Полицейские сообщают, что на самом деле указанная семья деньги не собирает, а лица, которые предлагают перечислить средства, представляясь их знакомыми и родственниками, пытаются заработать на чужом горе.

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Источник: 13.мвд.рф