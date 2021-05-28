В СУ СК РФ по Мордовии подвели итоги работы за первые 9 месяцев 2021 года

В СУ СК РФ по Мордовии состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы за первые 9 месяцев 2021 года.

Следователями управления за отчетный период было окончено 489 уголовных дел.

Вырос уровень эффективности работы в вопросах возмещения ущерба, причиненного преступлениями. Причиненный ущерб составил порядка 379 млн рублей. При этом было возмещено более 308 млн рублей. Кроме того, был наложен арест на имущество на сумму 58 млн рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru