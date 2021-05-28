Гороскоп на 18 ноября: Рыб ждет приятный сюрприз, а Весам нужно избегать спешки

Овен

Звезды советуют вам меньше говорить и больше делать. Избегайте рисковых мероприятий, связанных с финансами. Да и в целом сегодня лучше игнорировать все соблазнительные предложения — в будущем они обернутся чем-то неприятным.

Телец

Не давайте сегодня каких-либо обещаний — вы не сможете их выполнить. Также звезды советуют не терять момент и признаваться в чувствах, проявлять знаки внимания, мириться после ссоры и двигать свои идеи в массы.

Близнецы

Все ваши труды сегодня будут оценены по достоинству. Вам сделают заманчивое предложение. Хорошо обстоят дела и в личной жизни. Те, кто влюблен, выйдет на новый уровень. А одиноким Близнецам звезды приготовили приятную встречу.

Рак

Сегодня вы сможете справиться с любой проблемой. Направьте это на решение старых дел, на примирение с давними друзьями. На серьезные неприятности стоит посмотреть под другим углом, и вместо неудобств увидеть новые возможности. Верьте в себя и у вас все получится.

Лев

Пользуйтесь моментом: сегодня все прислушиваются к вашим идеям. Вы видите корни проблем и рассматриваете их со всех сторон, чтобы найти единственный верный выход. Если останется время, можно навести порядок в доме, на работе, внутри себя.

Дева

Звезды советуют играть соответствующие обстоятельствам роли, чтобы добиться максимального эффекта и не подпортить свои нервы. Кстати, чем глубже вы войдете в образ, тем легче будет управлять моментом и людьми. Ищите новые возможности, но также проявляйте уважение к другим.

Весы

Избегайте спешки. И не поддавайтесь манипуляциям других людей. Еще звезды советуют вспомнить все обещания, которые вы дали ранее, и наконец-то их выполнить. Кстати, плоды ваших прошлый слов, действий и работы придут именно сегодня.

Скорпион

Перестаньте откладывать важные дела. Сегодня будет множество возможностей, чтобы их удачно и быстро решить. Вечером можно вспомнить о любимом хобби – сейчас только оно способно отвлечь вас от всех проблем.

Стрелец

Разложите все «по полочкам». Приведите в порядок дом, документы, мысли. Это поможет изменить жизнь. Сейчас вы четко видите цель и даже знаете, как к ней прийти, но вам не хватает уверенности. Попробуйте сделать один шаг навстречу мечте, и вы поймете, что у вас получится все.

Козерог

Слушайте свою интуицию, она вас не подведет. Также звезды уверяют вас – в скором времени работа удвоится, а то и утроится, поэтому стоит подготовиться к этому сложному периоду психологически и физически.

Водолей

Сегодня вы готовы справиться со всеми проблемами, которые для вас приготовил этот день. Но иногда вам придется попросить помощи у близких, и в этом нет ничего плохого. Работы будет много, но вы справитесь со всем.

Рыбы

Плохое настроение будут ставить палки в колеса ваших дел. Кстати, можно погрузиться в работу с головой, чтобы меньше думать о личных проблемах. Если вы не опустите руки и не поддадитесь меланхолии, то сможете получить от Вселенной подарок – приятный сюрприз.