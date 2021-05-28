Участковый из Мордовии награжден за вклад в борьбу с коронавирусом

Главный врач республиканской станции переливания крови вручил участковому Максиму Зыкову грамоту за вклад в борьбу с ковидом. Соответствующее поручение ранее отдал министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин.

Поясняется, что с 2014 года сотрудник полиции участвует в различных акциях по пополнению банка крови. За семь лет участковый стал донором 61 раз. Также он сдавал антиковидную плазму.

Также сотруднику 1-го отдела полиции главврач станции переливания Ольга Македонская подарила рисунок девочки, которой переливание крови помогло справиться с тяжелой болезнью.

Источник: https://izvmor.ru/