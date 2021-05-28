Прокуратура Мордовии контролирует соблюдение законодательства при владении, пользовании и распоряжении имуществом

Прокуратурой Мордовии была проведена проверка соблюдения законодательства при владении, пользовании и распоряжении государственным и муниципальным имуществом.

Были выявлены многочисленные нарушения при распоряжении государственным и муниципальным имуществом и его использовании.

После прокурорского вмешательства за допущенные нарушения при распоряжении государственным и муниципальным имуществом, а также ненадлежащее содержание находящихся в государственной и муниципальной собственности объектов недвижимого имущества к дисциплинарной ответственности было привлечено 247 должностных лиц, к административной – 31.

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Источник: epp.genproc.gov.ru