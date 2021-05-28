В одной из колоний Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв ДТП

В исправительной колонии № 14 УФСИН РФ по Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

В библиотеке указанного исправительного учреждения была проведена викторина «Стой. Жди. Иди» на знание ПДД. Была организована выставка рисунков и наглядной агитации.

Подобные мероприятия помогают снизить уровень смертности и травматизма в результате ДТП, предупреждают о способах их предотвращения, информируют о мерах, направленных на повышение безопасности пешеходов и других участников дорожного движения.

Также читайте о том, что в одной из колоний Мордовии был установлен аппарат для производства мороженого.

Источник: 13.fsin.gov.ru