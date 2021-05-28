И.о. старшего помощника прокурора Мордовии по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних проведет прием граждан

Исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Мордовии по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Роман Тестов 22 ноября проведет прием граждан в прокуратуре Чамзинского района.

На прием можно обратиться по вопросам защиты прав несовершеннолетних и их родителей в основных сферах жизнедеятельности детей с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прием будет осуществляться в здании прокуратуры Чамзинского района в период с 10:00 до 12:00 (п. Чамзинка, ул. Республиканская, 146).

Предварительная запись на прием осуществляется по следующему телефонному номеру: 8 (83437) 2-24-68.

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Источник: epp.genproc.gov.ru