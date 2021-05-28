Специалисты «Мордовэнерго» ежемесячно выявляют по несколько десятков фактов энерговоровства

Итогом рейдов, проведенных в октябре, стали 8 актов безучетного потребления электроэнергии, которые сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» составили на недобросовестных потребителей. Среди них – одно предприятие торговли, принадлежащее индивидуальному предпринимателю.

По 2 попытки хищения электричества пресечено в Краснослободском, Рузаевском и Лямбирском районах. Один случай энерговоровства задокументирован в Старошайговском районе. Объем безучетного потребления электроэнергии физическими лицами составил более 32,4 тыс. кВт*ч. Ущерб от противоправных деяний составил около 20 тыс. рублей.

Всего с начала года энергетики «Мордовэнерго» пресекли 127 случаев энерговоровства. Объем безучетного потребления - почти 532 тыс. кВт*ч. Нанесенный ущерб более 422,2 тыс. рублей.

Энергетики предупреждают: несанкционированное потребление электричества причиняет ущерб не только электросетевой компании, но и добросовестным потребителям. Действия энерговоров могут привести к скачкам напряжения, частым перебоям электроснабжения, выходу из строя бытовой техники, коротким замыканиям.

Специалисты филиала «Мордовэнерго» призывают жителей республики сообщать о подобных фактах в компанию «Россети Волга» по телефонам единого контакт-центра: 8-800-220-0-220 или (8342) 28-13-11, а также в правоохранительные органы. Анонимность гарантирована.