В Мордовии увеличилась стоимость продуктов питания

В Мордовии был зафиксирован рост стоимости продуктов питания.

Годовой прирост цен на продукты питания в регионе в октябре составил 9,25%, месяцем ранее этот показатель был равен 8,55%.

Одним из основных проинфляционных факторов является снижение предложения отдельных видов овощей. Также свою роль сыграли перенос издержек производителей в розничную стоимость товаров и повышение мировых цен на пшеницу.

Увеличение размера затрат на покупку удобрений, техники и упаковки повлияло на увеличение издержек производителей овощей. По этой причине в республике ускорился рост цен на огурцы и помидоры.

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Источник: izvmor.ru