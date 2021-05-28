В Мордовии пойдут под суд обвиняемые в незаконном обороте оружия

В Ардатовском районе ожидается оглашение приговора суда в отношении граждан, причастных к деятельности, связанной с незаконным оборотом оружия.

На территории указанного района стражами порядка была зафиксирована деятельность двух мастерских, функционировавших в подпольном формате. В этих мастерских проводилась работа по переработке охолощенного и сигнального оружия в боевое.

Во время обысков по данному делу стражами порядка было обнаружено несколько единиц оружия, более трех сотен патронов, а также были выявлены боеприпасы.

Оружие мастерские намеревались сбывать.

Граждане, принимавшие участие в деятельности мастерских, скоро выслушают приговор суда.

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Источник: 13.мвд.рф