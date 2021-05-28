Банк ДОМ.РФ заработал 6 млрд рублей чистой прибыли за 3 квартал 2021 года

Банком ДОМ.РФ с начала этого года оформлено порядка 2,2 тысяч ипотек в рамках региональных программ. Общая сумма выданных жилищных кредитов превысила пять миллиардов рублей.

«Общая сумма выданных кредитов составляет 5,2 млрд рублей и превышает такой показатель за весь прошлый год», — передает «Интерфакс-Недвижимость», ссылаясь на пресс-службу банка.

Региональные программы предоставляют возможность оформить ипотеку по льготной ставке 0,6%. Однако каждый субъект наделен полномочиями самостоятельно определять категории граждан, которые смогут воспользоваться данной льготой.

Больше всего ипотеки с использованием механизмов субсидирования в 2021 году выдали в Пензенской области. Также в топ рейтинга вошли Омская, Вологодская, Московская области и Удмуртия.

«Совместные с регионами льготные программы ипотечного кредитования являются одним из ключевых направлений для Банка ДОМ.РФ. К настоящему времени мы заключили соглашения с 26 субъектами, еще несколько десятков регионов высказали заинтересованность в аналогичных соглашениях», — отметил директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

Объем ипотечных кредитов, предоставленных в период с января по сентябрь 2021 года, составил 4 трлн 43,0 млрд рублей, что на 49,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года (2 трлн 698,1 млрд рублей).

При этом количество предоставленных за первые девять месяцев текущего года кредитов увеличилось по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 19,6% (1 млн 396,7 тыс. против 1 млн 396,7 тыс.). Объем просроченных кредитов за девять месяцев снизился на 8,8 млрд рублей, или на 11,2%, до 69,5 млрд рублей, их доля в портфеле уменьшилась до 0,62% с 0,84%.