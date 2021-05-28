В Саранске в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадал 64-летний мужчина

В Октябрьском районе Саранска из-за столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадал 64-летний мужчина.

Днём 19 ноября на 6-м километре дороги, ведущей из Саранска в Большие Березники, имело место указанное ДТП. Сотрудниками ГИБДД было предварительно установлено, что вследствие превышения скорости 49-летним гражданином, управлявшим грузовиком марки КамАЗ, был допущен выезд транспортного средства на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем марки ВАЗ-2107.

Единственным пострадавшим в данном ДТП оказался 64-летний водитель легковушки.

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Источник: гибдд.рф