Гороскоп на 23 ноября: Весам не стоит бояться мечтать, а Львам нужно подумать об отношениях

Овен

Звезды советуют вам сбавить обороты, иначе велик риск потерять нечто важное. Стоит подумать о том, что для вас по-настоящему важно. Подумайте о будущем: этот день отлично подходит для составления долгосрочных планов. Постарайтесь ничего не упустить.

Телец

Представителям данного знака не всегда стоит руководствоваться только логикой и рассудком. Иногда стоит давать волю чувствам и прислушиваться к порывам сердца. Не бойтесь эмоций – сегодня они подскажут вам правильный выбор.

Близнецы

Сегодня у вас появится острое желание спрятаться от проблем. Но звезды напоминают, что черная полоса обязательно закончится. Не спешите опускать руки. Возможно, на этой неделе все резко изменится, причем в лучшую сторону.

Рак

Если вы устали и все валится из рук — это не повод ругать себя. Это повод задуматься, как вы могли довести себя до такого состояния. Дайте себе отдохнуть, посвятите этот день себе. Встретьтесь с друзьями, посмотрите сериал, прогуляйтесь — ван нужна разрядка.

Лев

Львы, любовь — это не боль и страдания, это счастье и внутренний подъем. Если вы это не чувствуете, значит, рядом с вами находится не тот человек, который может воодушевить вас. Подумайте: отношения тянут вас вниз или вверх?

Дева

Вам необходимо определиться с целями на ближайшее время. Ориентиры помогут вам успешно двигаться дальше. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он поможет разобраться с путаницей в мыслях.

Весы

Весы, вы давно мечтаете быть кому-то нужным, чтобы кто-то встречал вас с работы, готовил завтраки по утрам, однако отталкиваете любых претендентов, желающих побороться за ваше сердце. Пора изменить тактику и позволить заботиться о вас.

Скорпион

Скорпионы, вы очень чувствительны к настроениям окружающих, и сегодня ваши ощущения еще больше обострятся. Возможно, внезапно охватит грусть или ярость, однако постарайтесь контролировать эмоции и не нарубить дров, потому что последствия придется расхлебывать долго.

Стрелец

Кто не рискует, тот не пьет шампанского, Стрельцы. Вы находитесь в настроении мечтать о большом, добиваться больших успехов и идти на такой риск, на который вы никогда раньше не шли. Дерзайте!

Козерог

Уделите время своим мечтам. День отлично подходит для визуализации того, чего вы хотите достичь в ближайшее время. Затем начните записывать свои цели так, будто вы их уже достигли. Заведите «карту желаний» — вы будете удивлены, как будущее преобразуется у вас на глазах.

Водолей

Водолеи, этот день находится под покровительством Марса. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом. Не бойтесь проявить свою решимость в разговоре со второй половинкой или в беседе с начальником. Сегодня все получится.

Рыбы

Рыбы, сейчас прекрасный период для освобождения от старых привычек, также можно попробовать что-либо новое. Можно осваивать какие-либо навыки, запускать проекты, заводить животных. Также любые романтические связи выльются в долгосрочный роман.