В магазинах Торбеевского района продавали просроченные продукты

В Торбеевском районе сотрудниками прокуратуры были зафиксированы факты продажи гражданам через розничную сеть реализации товаров продукции, срок действия которой истек.

При проведении проверочных мероприятий сотрудники ведомства обнаружили, что в магазинах, являющихся собственностью ООО «ТТО», расположенных на территории населенных пунктов Салазгорь и Центральный, имеет место реализация товаров продовольственной группы с истекшим сроком годности.

После завершения проверки сотрудники прокуратуры возбудили административные материалы.

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Источник: epp.genproc.gov.ru