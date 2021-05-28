Сотрудница прокуратуры Дубенского района выступила с лекцией в ГБПОУ РМ «Атяшевский аграрный техникум»

В рамках проведения акции под названием «Оказание правовой помощи детям» помощник прокурора Дубенского района Долгова О.А. в ГБПОУ РМ «Атяшевский аграрный техникум» выступила с лекцией.

Указанная лекция была посвящена правовой ответственности, которую несут граждане, не достигшие совершеннолетнего возраста, из-за совершения действий, запрещенных нормами действующего законодательства.

Представительница ведомства рассказала студентам о конкретных пунктах законодательного комплекса, регулирующих процесс привлечения к ответственности несовершеннолетних граждан.

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Источник: epp.genproc.gov.ru