ДОМ.РФ проведет аукционы по первым проектам КРТ на федеральных землях в четырех регионах России

Объявлены первые аукционы ДОМ.РФ по проектам КРТ на федеральных землях. Речь идет об участках в Хабаровском крае, а также Псковской, Тюменской и Кировских областях. Информация об этом размещена на официальном сайте.

Общая площадь участков составляет порядка 96 га, а градостроительный потенциал равен 783 тысяч кв. м жилья. Отмечается, что в трех регионах механизм комплексного развития территорий будет применяться впервые.

Заявки принимаются до 20 декабря 2021 года, торги состоятся 24 декабря.

«Это первые для России торги по проектам КРТ на федеральных землях. Запуску механизма предшествовала большая работа, проведенная правительством и парламентом. Ключевая задача ДОМ.РФ — перезагрузка и раскрытие потенциала неиспользуемых федеральных земель. Механизм КРТ помогает ускорить этот процесс. Совместно с регионами определяется план по использованию земель, вносятся изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, после чего земли предоставляются инвестору для реализации проекта», — отмечает генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Среди вышеуказанных регионов самый масштабный проект планируется реализовать в Хабаровске. Здесь на участке 66,9 га построят до 600 тысяч кв. м жилья смешанного типа. Также предполагается строительство школы и детских садов. В Пскове предлагается участок площадью 13,1 га под малоэтажные дома площадью до 57 тыс. кв. м и детский сад. В Кирове на торги выставят 7,1 га земли с градпотенциалом до 55 тыс. кв. м под малоэтажную застройку со строительством детского сада и озеленением территории. А на 8,4 га в Тюмени планируется построить до 70,9 тыс. кв. м многоэтажных домов.

В настоящее время ведутся работы по первичной градостроительной проработке участков. Специалисты ДОМ.РФ согласовывают технико-экономические показатели.

Проекты КРТ должны быть реализованы с применением Стандарта комплексного развития территории, разработанного ДОМ.РФ по поручению председателя Правительства России.