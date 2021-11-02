В одном из магазинов Рузаевки был выявлен факт продажи просроченной рыбной продукции

Рузаевской межрайонной прокуратурой Мордовии совместно с органами Роспотребнадзора в супермаркете «Магнит» (Рузаевка, Школьный бульвар, 14) была проведена проверка качества реализуемых продуктов питания.

В ходе проверки был установлен факт продажи в указанном магазине рыбной продукции с истекшим сроком годности. Данная продукция при проверке была снята с реализации.

Результаты проверки были направлены в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РМ в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах для привлечения виновных лиц к ответственности.

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Источник: epp.genproc.gov.ru