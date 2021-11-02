Представитель прокуратуры Мордовии принял участие в обсуждении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Представитель прокуратуры Мордовии на базе Средне-Волжского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции» в Саранске принял участие в работе круглого стола по вопросу межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В ходе работы круглого стола представитель прокуратуры выступил с докладом о практике надзора за соблюдением законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Встреча прошла в формате живого общения.

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Источник: epp.genproc.gov.ru