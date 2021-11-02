В Дубенском районе пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором пострадала женщина

В Дубенском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Происшествие произошло ранним утром 27 ноября на 91-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 49-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, потеряв контроль над управлением, допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения, где оно столкнулось с грузовиком марки «Скания».

Телесные повреждения получила 31-летняя пассажирка легковушки. Женщина доставлялась в районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф