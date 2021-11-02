В одном из магазинов Краснослободского района продавался молочный коктейль с истекшим сроком годности

В Краснослободском районе сотрудниками прокуратуры был зафиксирован факт продажи просроченной молочной продукции.

При проведении проверочных мероприятий было установлено, что в магазине «Магнит» имеет место продажа молочного коктейля, употребление которого гражданами может повлечь за собой опасные для здоровья последствия, поскольку срок годности данной продукции истек. Товар лежал на полке, его мог приобрести любой желающий.

В связи с обнаружением указанного нарушения был составлен административный материал.

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Источник: epp.genproc.gov.ru