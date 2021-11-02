В Темниковском районе проверили качество продуктов питания, которые продаются в магазинах

В Темниковском районе сотрудники прокуратуры совместно с представителями Роспотребнадзора провели проверку качества продуктов питания, которые продаются в местных магазинах.

При проведении проверочных мероприятий были зафиксированы многочисленные нарушения. Имела место продажа продукции, срок годности которой истек. Также были зафиксированы факты отсутствия необходимой маркировки товаров. Помимо этого, имела место реализация продукции без предусмотренной действующими нормами документации.

Продукты питания, реализация которых осуществлялась с нарушениями, были сняты с продажи.

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Источник: epp.genproc.gov.ru