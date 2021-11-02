В одном из магазинов Атяшевского района продавались просроченные продукты питания

В Атяшевском районе сотрудниками прокуратуры был зафиксирован факт продажи просроченных продуктов в одном из местных магазинов.

Сотрудники ведомства обнаружили грубое нарушение действующего законодательства в деятельности магазина «Магнит», расположенного на территории указанного района. В данном торговом заведении продавались пельмени, простокваша, сметана и творог, которые необходимо было убрать с полок в связи с истечением срока годности.

Кроме того, было установлено, что пять работников магазина были допущены к осуществлению профессиональной деятельности, предварительно не пройдя медицинского осмотра, а также курс гигиенической подготовки.

Было возбуждено дело об административном правонарушении.

Также читайте о том, что в Саранске полицейские проверяют соблюдение масочно-перчаточного режима.

Источник: epp.genproc.gov.ru