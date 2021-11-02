В Мордовии предприниматель, решивший купить красную икру по низкой цене, лишился денег

В Лямбирском районе местный житель лишился денег при попытке приобрести красную икру по низкой цене.

На одном из сайтов 48-летний предприниматель, проживающий в указанном районе, недавно обнаружил объявление о продаже красной икры по цене, которая была значительно ниже среднего рыночного уровня стоимости данной продукции. Заинтересовавшись данным предложением, сулившим выгоду, мужчина связался продавцом. Последний, заявив, что он находится на территории Камчатского края, сообщил, что товар будет прислан только после перечисления 45 тыс. рублей в качестве непосредственной оплаты продукции и 2,5 тыс. рублей в качестве компенсации расходов, связанных с доставкой посылки.

Предприниматель, решивший купить 15 кг красной икры, выполнил условия продавца, после чего последний перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф