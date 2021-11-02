В Зубово-Полянском районе сотрудники ГИБДД и общественники рассказали будущим водителям о соблюдении ПДД

В Зубово-Полянском районе сотрудники Госавтоинспекции и общественники провели мероприятие «Нет ДТП!» в филиале автошколы.

Стражи порядка и представители общественности рассказали присутствующим о том, какое положение дел в настоящее время наблюдается в сфере автомобильной аварийности на территории указанного района.

Отдельное внимание было уделено нарушениям ПДД, которые наиболее часто встречаются на дорогах республики.

Кроме того, было акцентировано внимание на необходимости использования элементов одежды, отражающих свет, применение которых повышает уровень безопасности на дорогах.

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Источник: 13.мвд.рф