Гороскоп на 7 декабря: у Козерогов денежные поступления, а Львам нужно избегать ссор

Овен

Непростой день с точки зрения общения. Вероятно, что некоторые новости вас не обрадуют. Однако постарайтесь отнестись к временным трудностям философски. Если вы проявите терпение, то уже очень скоро ситуация изменится самым лучшим образом.

Телец

Сегодня вам стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию. Не перенапрягайтесь и избегайте переохлаждения. В последнее время вы слишком много работали, возможно, вам стоит устроить себе выходной и провести время так, как вам хочется.

Близнецы

В этот день кому-то из близких людей может понадобиться ваша помощь. Приготовьтесь к тому, что большую часть времени придется заниматься решением вопросов других людей. Будьте внимательны к тем, кто в вас нуждается.

Рак

Вам предстоит очень насыщенный день. Придется проявить чудеса многозадачности, чтобы везде успеть. Но вы обязательно справитесь со всеми делами. Добиться успеха поможет позитивный настрой и желание во всем достичь результата, будь то деловые вопросы или личные отношения.

Лев

День не лишен напряженных моментов. Однако возникшие трудности едва ли стоит воспринимать всерьез. Постарайтесь избегать ссор. Гораздо продуктивнее будет сохранить добрые отношения с окружающими, чем доказать свою правоту.

Дева

На первый план выйдут финансовые вопросы. Воздержитесь от совершения сделок и крупных покупок. Едва ли они будут удачными. Не исключено, что кто-то захочет ввести вас в заблуждение. Фильтруйте поступающую информацию.

Весы

Сегодня вам стоит быть осторожнее при общении с начальством. Не исключены конфликты на работе. Проявите сдержанность, даже если вы уверены, что претензии к вам предъявляются необоснованно. Скоро всем станет очевидно, что вы были правы.

Скорпион

Вас ждет очень благоприятный день с точки зрения личных отношений. Те, кто находится в поиске своей второй половинки, имеют все шансы на интересное знакомство. Тех, кто в паре, ожидает всплеск чувственности и страсти. Сделайте любимому человеку приятный сюрприз, проведите время вместе.

Стрелец

Постарайтесь сохранять спокойствие, даже если все идет не по плану. Мелкие неприятности не стоят ваших переживаний. Не стоит корить себя за какие-то промахи. Помните, что даже из ошибок можно извлечь полезный опыт.

Козерог

День благоприятен с точки зрения финансов. Возможны неожиданные денежные поступления. Какую-то сумму стоит потратить лично на себя. Все покупки будут удачными и принесут вам массу положительных эмоций.

Водолей

День категорически не подходит для принятия важных решений. Если вас переполняет энергия деятельности, лучше займитесь спортом. Физические упражнения позволят вам отвлечься и взглянуть на ситуацию с другой стороны.

Рыбы

Вас ждет спокойный, размеренный день. Едва ли удастся добиться грандиозных успехов, но и серьезных промахов не предвидится. Вечер проведите в кругу семьи, уделите внимание своим любимым.

Источник: www.5-tv.ru