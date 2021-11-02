Сотрудники отдела криминалистики СУ СК РФ по Мордовии провели занятие со студентами

Сотрудники отдела криминалистики СУ СК РФ по Мордовии провели занятие для студентов Средне-Волжского института (филиала).

Представители ведомства рассказали о процедуре осмотра места преступления с точки зрения основных положений регламента, координирующего соответствующую деятельность. Отдельное внимание было уделено методике изъятия следов.

Кроме того, студентам продемонстрировали специальную технику, предназначенную для обозначенных целей.

Помимо этого, студенты были проинформированы об особенностях работы на должности следователя.

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Источник: mordovia.sledcom.ru