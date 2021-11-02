В Саранске неизвестный автомобилист скрылся с места ДТП, произошедшего по его вине

Некоторые автомобилисты, принимая решение о нарушении ПДД, осознают степень своей ответственности, но при этом принимают все возможные меры, чтобы впоследствии её избежать, как это сделал неизвестный водитель в Саранске.

Ранним утром минувшего вторника, 7 декабря, на улице Косарева на отбойник наехал автомобиль, марку которого пока что не удалось установить. Прибывшие на место инцидента сотрудники экстренных служб обнаружили только 35-летнего пассажира машины, которому потребовалась медицинская помощью.

Автомобилист, который, по предварительным данным, допустил ДТП, превысив скорость, поспешил скрыться, чем существенно ухудшил свое положение в правовом поле, поскольку подобные действия являются в его случае отягощающим обстоятельством.

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Источник: гибдд.рф