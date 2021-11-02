Прокуратура Большеигнатовского района организовала горячую линию по вопросам нарушения антикоррупционного законодательства

Прокуратурой Большеигнатовского района сегодня, 8 декабря, была запущена работа горячей линии, направленная на получение от граждан сообщений о фактах совершения противоправных действий, которые относятся к категории преступлений коррупционной направленности.

На сайте региональной прокуратуры указано, что горячая линия будет работать до 15 декабря. Для сообщения о факте совершения действий, противоречащих основам законодательства в сфере антикоррупционных правовых мер, нужно позвонить по следующему телефонному номеру: 8(834-42) 2-13-84.

Сотрудники ведомства принимают звонки в период с 09:00 до 18:00.

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Источник: epp.genproc.gov.ru