Прокуратура Ичалковского района выявила нарушения обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов

В Ичалковском районе владелица одного из местных магазинов намеревалась сбыть покупателям просроченные продукты питания, подвергая тем самым их здоровье серьезной опасности.

При проведении прокурорской проверки выяснилось, что на складе продуктового магазина, владелицей которого является гражданка Миляева, хранится просроченная продукция. При этом на данных товарах отсутствовала маркировка, свидетельствующая об истекшем сроке годности, что представляет собой наличие намерения сбыта данных продуктов.

Граждане могли приобрести несколько разновидностей просроченных товаров, среди которых заправка для борща, попкорн, маринованные грибы, а также фасоль.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: epp.genproc.gov.ru