В Темниковском районе осудили мужчину, обвиняемого в краже банковской карты и угрозе убийством

В Темниковском районе безработный местный житель, обвиняемый в краже и угрозе убийством, выслушал судебный приговор.

В середине июля нынешнего года 52-летний житель деревни Русское Адаево, не имеющий постоянного места работы, находясь в селе Аксел, проводил время на берегу реки Мокша. Открытые окна, предоставляющие свободный доступ в салон припаркованного поблизости автомобиля марки ВАЗ, возбудили преступные наклонности мужчины. Преступник, воспользовавшись обозначенным обстоятельством, похитил из салона транспортного средства банковскую карту, оставленную на передней панели.

Используя возможность бесконтактной оплаты, мужчина с помощью чужой карты расплатился в магазине за приобретенные товары стоимостью 2,2 тыс. рублей.

Спустя несколько недель гражданин в селе Агеево угрожал убийством трем местным жительницам. Задолго до летней ссоры преступник едва не сжег дом в данном населенном пункте. Женщины при встрече с мужчиной вспомнили о данной истории, чем вызывали у последнего приступ агрессии. Свое негодование, связанное с неприятным для него воспоминанием, мужчина начал выражать, достав имевшийся при себе нож и начав высказывать угрозы убийством в адрес пострадавших.

Суд приговорил преступника к 7 месяцам лишения свободы условно.

Также читайте о том, что житель Рузаевки едва не лишился глаза во время ссоры с женой.

Источник: 13.мвд.рф