В УФСИН РФ по Мордовии состоится прямая линия по вопросам обеспечения прав и законных интересов осужденных

В УФСИН РФ по Мордовии 10 декабря состоится прямая линия с населением по вопросам обеспечения прав и законных интересов осужденных.

Прямую линию проведут помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Сергей Семиков и член Общественного совета при УФСИН России по Мордовии Юрий Кармишин.

Задать вопросы можно будет в период с 15:00 до 16:00 по следующему телефонному номеру: 8 (83457) 2-44-29.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.gov.ru